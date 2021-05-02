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Ситуація на валютному ринку: НБУ витрачав резерви на підтримку гривні

Новость на русском → Україна, Неділя 02 травня 2021 18:44
Ситуація на валютному ринку: НБУ витрачав резерви на підтримку гривні Фото: НБУ витратив за квітень 50 млн доларів резервів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом березня 2021 року продав на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів. При цьому він не купував на міжбанку валюту.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, вперше з листопада минулого року сформовано негативне сальдо в розмірі 50 млн доларів.

Ситуація на валютному ринку: НБУ витрачав резерви на підтримку гривні

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 290,5 млн доларів, продав - 70 млн доларів. Позитивне сальдо склало 220,5 млн доларів.

Ситуація на валютному ринку: НБУ витрачав резерви на підтримку гривні

Як наголошується в "Макроекономічному і монетарному огляді" Національного банку України, протягом більшої частини квітня на валютному ринку переважав девальваційний тиск, викликаний загостренням ситуації на окупованих територіях і вздовж кордонів України з Росією. Однак в кінці місяця з'явилася тенденція до зміцнення гривні.

За прогнозом аналітиків, у травні продовжиться тенденція помірного зниження курсу долара до гривні.

Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладений середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

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