Курс долара в 2021 році: за яким прогнозом розрахований держбюджет

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Середньорічний обмінний курс у 2021 році становитиме 29,1 гривень за долар. Прогноз закладений в закон про державний бюджет України на 2021 року, який набрав чинності з 1 січня.

Відповідні цифри міститися у пояснювальній записці до проекту держбюджету (проект №4000).

На підставі цього курсу розраховані доходи державного бюджету, зокрема, від акцизів і митних зборів.

Згідно з документом, для розрахунку бюджетних показників прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці липня Кабінет міністрів схвалив "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки".

Згідно з прогнозом уряду, обмінний курс протягом 2021 року в середньому становитиме 29,1 гривень за долар, на кінець року - 28,8 гривень.

Згідно з офіційним прогнозом уряду України курс 2020 року повинен був скласти 30 грн/долар. При цьому очікування Міністерства економіки менш песимістичні - курс протягом року становитиме 27 гривень за долар, що ближче до реального показника.