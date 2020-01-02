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НБУ назвав причини подорожчання нафти і падіння цін на газ

Новини » Економіка     02.01.2020 - 12:49
НБУ назвав причини подорожчання нафти і падіння цін на газ
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Тепла погода сприяла тому, що ціни на газ знову пішли вниз

У грудні 2019 року оптимізм від можливого підписання "першої фази" торговельної угоди між США та Китаєм підтримував світові товарні та фінансові ринки. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (грудень 2019 року).

Як зазначається в огляді, світові ціни на нафту зростали також й на тлі зниження запасів нафти в США та діючих обмежень в рамках угоди ОПЕК+.

"Натомість тепла погода зумовила зниження цін на газ у другій половині місяця", - зазначають експерти НБУ.

НБУ назвав причини подорожчання нафти і падіння цін на газ

bank.gov.ua

Нагадаємо, в листопаді ціни на природний газ в Європі підвищилися через збільшення попиту з огляду на очікуване різке похолодання наприкінці листопада - початку грудня.

Крім того, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що якщо Росія та Україна не зможуть домовитися про новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року, то після припинення транзиту ціни в Європі можуть вирости дуже значно.

У той же час Україна та Росія підписали газові контракти до закінчення 2019 року.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти на світових ринках на рівні 61,78 доларів за барель у 2019 році і 57,94 доларів у 2020 році.

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