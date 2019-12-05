У "Нафтогазі" дали прогноз цін на газ у разі відмови "Газпрому" від транзиту

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Досвід показує, що в разі газової кризи ціни злітають в два рази за кілька годин

Якщо Росія та Україна не зможуть домовитися про новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року, то після припинення транзиту ціни в Європі можуть вирости дуже суттєво. Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю виданню LIGA.net.

Коболєв назвав питання ціни газу гіпотетичним, проте навів приклад аналогічного випадку у 2018 році.

"Кризові ціни спрогнозувати складно, але думаю, я не помилюся, якщо скажу, що ціна на перших порах може і подвоїтися. Наприклад, у березні 2018 року, коли "Газпром" відмовився поставляти передплачений газ, ціна зросла на 80% за кілька годин. Зростання ціни в Євросоюзі буде означати зростання ціни в Україні",- сказав він.

Коболєв заявив, що повне припинення транзиту газу по території України є негативним сценарієм.

"Є варіант і негативний, коли, незважаючи на комерційну доцільність і логіку ринку, "Газпром" такий контракт не підпише. На користь цього варіанту свідчать створені в Європі "Газпромом" та іншими російськими компаніями величезні запаси газу. Ці запаси в разі кризи зростуть в ціні, на чому ці компанії зможуть пристойно заробити", - сказав він.

За його словами, проміжний сценарій наступний: через якийсь час стане очевидно, що святе місце порожнім не буває, що частку "Газпрому" на європейському ринку займають інші, і йому доведеться повернутися до нового оператора ГТС і домовлятися про транзит.

"Останній сценарій, на нашу думку, найбільш вірогідний", - додав Коболєв.

Нагадаємо, уряд зафіксував ціну на газ для населення протягом всього опалювального сезону за допомогою так званої "страхової ціни" на рівні 6,96 грн за кубометр з ПДВ (без тарифів на транспортування). При цьому ціни на газ для населення знову будуть ринковими з 1 травня 2020 року.

За даними НБУ, в листопаді 2019 року світові ціни на енергоносії виросли через зниження бурової активності в США, очікуваного продовження угоди ОПЕК+ та сезонного зростання попиту через похолодання.