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НБУ назвав причини подорожчання нафти і газу

Новини » Економіка     30.11.2019 - 10:42
НБУ назвав причини подорожчання нафти і газу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Через похолодання ціни на газ у Європі повернулися на рівень початку року

У листопаді 2019 року світові ціни на енергоносії зросли через зниження бурової активності в США, очікуване продовження угоди ОПЕК+ та сезонне зростання попиту через похолодання. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (листопад 2019 року).

Як зазначається в огляді, ціни на нафту хоч і повільно, але зростали через подальше зменшення бурової активності в США та очікування учасників ринку щодо продовження дії угоди ОПЕК+ щонайменше до червня 2020 року.

Крім того, ціни на природний газ в Європі підвищилися через збільшення попиту з огляду на очікуване різке похолодання наприкінці листопада - початку грудня, пишуть експерти НБУ.

НБУ назвав причини подорожчання нафти і газу

bank.gov.ua

Відзначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні середня ціна імпортного газу становила 199,5133 доларів або 4988,4620 грн за 1 тисячу кубометрів. Таким чином, в доларовому еквіваленті у жовтні середня ціна зросла на 14,2% в порівнянні з вереснем, коли вона становила 174,6862 доларів за 1 тисячу кубометрів. При цьому в гривневому еквіваленті ціна газу зросла на 16,8% в порівнянні з вереснем, коли вона становила 4272,7604 грн 1 тисячу кубометрів.

Подорожчання імпортного газу призвело до подорожчання ціни газу для населення у листопаді на 14,7% до 4899 тис. грн за тисячу кубометрів.

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