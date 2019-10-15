МВФ оновив прогноз цін на нафту

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни на нафту будуть знижуватися у середньостроковій перспективі

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти на світових ринках на рівні 61,78 доларів за барель у 2019 році і 57,94 доларів у 2020 році. Про це йдеться в жовтневому звіті МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook.

Як відзначається в огляді, середня ціна нафти Brent, Dubai Fateh і West Texas Intermediate в 2018 році була значно вищою - 68,33 доларів за барель.

При цьому порівняно з квітнем 2019 року, коли був зроблений попередній прогноз МВФ, ціна нафти впала на 13%. У фонді відзначають, що збільшення поставок з США і невисокий попит переважили вплив дефіциту поставок, пов'язаний з санкціями США проти Ірану, скорочення виробництва ОПЕК і скорочення постачання з Венесуели.

Згідно з прогнозом МВФ, ціни на нафту впадуть приблизно до 55 доларів за барель до 2023 року у зв'язку з помірним середньостроковим зростанням попиту.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2019 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз середньої ціни нафти в 2019 і 2020 роках до 60 доларів за барель.

При цьому в квітні Міжнародний валютний фонд прогнозував 59,16 доларів за барель у 2019 році і 59,02 доларів за барель у2020 році.