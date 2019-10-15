ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МВФ оновив прогноз цін на нафту

Новини » Економіка    15.10.2019 - 17:56
МВФ оновив прогноз цін на нафту
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни на нафту будуть знижуватися у середньостроковій перспективі

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти на світових ринках на рівні 61,78 доларів за барель у 2019 році і 57,94 доларів у 2020 році. Про це йдеться в жовтневому звіті МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook.

Як відзначається в огляді, середня ціна нафти Brent, Dubai Fateh і West Texas Intermediate в 2018 році була значно вищою - 68,33 доларів за барель.

При цьому порівняно з квітнем 2019 року, коли був зроблений попередній прогноз МВФ, ціна нафти впала на 13%. У фонді відзначають, що збільшення поставок з США і невисокий попит переважили вплив дефіциту поставок, пов'язаний з санкціями США проти Ірану, скорочення виробництва ОПЕК і скорочення постачання з Венесуели.

Згідно з прогнозом МВФ, ціни на нафту впадуть приблизно до 55 доларів за барель до 2023 року у зв'язку з помірним середньостроковим зростанням попиту.

МВФ оновив прогноз цін на нафту

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2019 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз середньої ціни нафти в 2019 і 2020 роках до 60 доларів за барель.

При цьому в квітні Міжнародний валютний фонд прогнозував 59,16 доларів за барель у 2019 році і 59,02 доларів за барель у2020 році.

Експерт дав прогноз курсу долара до кінця року МВФ поліпшив прогноз зростання економіки України
Новини України нефтьпрогнозМВФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся