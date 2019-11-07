НБУ назвав причини надлишку валюти на ринку

У жовтні 2019 року на валютному ринку України спостерігалося перевищення пропозиції валюти на д попитом. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Як зазначається в повідомленні, надлишкова пропозиція валюти, сформована українськими експортерами та іноземними портфельними інвесторами, дала змогу НБУ поповнити міжнародні резерви України на 193,9 млн доларів (чиста купівля).

Загалом операції з купівлі валюти НББУ становили 424,9 млн доларів, зокрема 274,9 млн доларів за єдиним курсом, а 150,0 млн доларів - через вибір найкращого курсу. Водночас для згладжування надмірних коливань гривні в бік знецінення Національний банк упродовж місяця продав 231,0 млн доларів за єдиним курсом.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України за січень-жовтень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4581,5 млн доларів і продав на 479,2 млн доларів. Протягом жовтня НБУ купив на міжбанку валюти на 424,9 млрд доларів і продав на 231,0 млн доларів. Сальдо скоротилося до 193,9 млн доларів.

Нагадаємо, нерезиденти з початку 2019 року збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в 15,7 рази - з 6,3 млрд грн до 99,8 млрд грн.

Раніше в НБУ заявляли, що центробанк викупив майже 100 відсотків коштів, які надійшли від нерезидентів для купівлі ОВДП.