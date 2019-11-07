НБУ назвал причины избытка валюты на рынке

В октябре 2019 года на валютном рынке Украины наблюдалось превышение предложения валюты над спросом. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечается в сообщении, избыточное предложение валюты, сформированое украинскими экспортерами и иностранными портфельными инвесторами, позволило НБУ пополнить международные резервы Украины на 193,9 млн долларов (чистая покупка).

В целом операции по покупке валюты НББУ составили 424,9 млн долларов, в частности 274,9 млн долларов по единому курсу, а 150,0 млн долларов - с помошью выбора наилучшего курса. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривны в сторону обесценивания Национальный банк в течение месяца продал 231,0 млн долларов по единому курсу.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины за январь-октябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4581,5 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов. В течение октября НБУ купил на межбанке валюты на 424,9 млрд долларов и продал на 231,0 млн долларов. Сальдо сократилось до 193,9 млн долларов.

Напомним, нерезиденты с начала 2019 года увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 15,7 раза - с 6,3 млрд грн до 99,8 млрд грн.

Ранее в НБУ заявляли, что центробанк выкупил почти 100 процентов средств, которые поступили от нерезидентов для покупки ОВГЗ.