ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ з початку року купив на міжбанку понад 4 млрд доларів

Новини » Економіка     03.11.2019 - 11:06
НБУ з початку року купив на міжбанку понад 4 млрд доларів

Обсяги купівлі валюти в жовтні різко сповільнилися

Національний банк України за січень-жовтень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4581,5 млн доларів і продав на 479,2 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 4102,3 млн доларів.

Протягом жовтня НБУ купив на міжбанку валюти на 424,9 млрд доларів і продав на 231,0 млн доларів. Сальдо скоротилося до 193,9 млн доларів.

НБУ з початку року купив на міжбанку понад 4 млрд доларів

bank.gov.ua

За даними НБУ, максимальний обсяг валюти був куплений в липні - 1271,1 млн доларів.

НБУ з початку року купив на міжбанку понад 4 млрд доларів

Дані: НБУ

Нагадаємо, Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку. У IV кварталі 2019 року НБУ має намір купувати на міжбанківському валютному ринку до 30 млн доларів в день для нарощування міжнародних резервів України. Це на 10 млн доларів більше кількісного індикатора, який діяв у II-III кварталах 2019 року.

Згідно з опитуванням НБУ за III квартал 2019 року, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 27,96 грн/долар.

НБУ на 28 жовтня підвищив офіційний курс долара Експерти прогнозують зростання курсу долара
Теми: Курс долара
Новини України Національний банк Українивалюта
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся