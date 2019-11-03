НБУ з початку року купив на міжбанку понад 4 млрд доларів

Обсяги купівлі валюти в жовтні різко сповільнилися

Національний банк України за січень-жовтень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4581,5 млн доларів і продав на 479,2 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 4102,3 млн доларів.

Протягом жовтня НБУ купив на міжбанку валюти на 424,9 млрд доларів і продав на 231,0 млн доларів. Сальдо скоротилося до 193,9 млн доларів.

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За даними НБУ, максимальний обсяг валюти був куплений в липні - 1271,1 млн доларів.

Дані: НБУ

Нагадаємо, Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку. У IV кварталі 2019 року НБУ має намір купувати на міжбанківському валютному ринку до 30 млн доларів в день для нарощування міжнародних резервів України. Це на 10 млн доларів більше кількісного індикатора, який діяв у II-III кварталах 2019 року.

Згідно з опитуванням НБУ за III квартал 2019 року, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 27,96 грн/долар.