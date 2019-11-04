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НБУ прокоментував ситуацію на валютному ринку

Новини » Фінанси     04.11.2019 - 17:03
НБУ прокоментував ситуацію на валютному ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Попит населення на валюту зріс, але ситуація дозволяє НБУ поповнювати резерви

Ситуація на валютному ринку України в жовтні 2019 року була сприятливою, що дозволило НБУ і надалі купувати іноземну валюту для поповнення міжнародних резервів. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку України (жовтень 2019 року).

Як зазначається в огляді, за підсумками жовтня сальдо операцій НБУ на валютному ринку було додатним (майже 200 млн доларів, з початку року - 4,1 млрд доларів).

У жовтні курс гривні незначно скоригувався, однак порівняно з початком року гривня залишалася значно міцнішою (на 9,7% до долара та 12,5% до євро).

"Короткостроковий сплеск волатильності зумовлювався певним зростанням попиту з боку імпортерів енергоносіїв і товарів споживчого спрямування, а також переважанням попиту над пропозицією на готівковому ринку, - йдеться в огляді.

НБУ прокоментував ситуацію на валютному ринку

Нагадаємо, населення України в жовтні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1413,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1504,8 млн доларів. Таким чином в жовтні чиста купівля валюти населенням становила 91,5 млн доларів, у той час як вересні спостерігалася чистий продаж (на 88,8 млн доларів).

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України за січень-жовтень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4581,5 млн доларів і продав на 479,2 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 4102,3 млн доларів.

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Теми: Курс долара
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