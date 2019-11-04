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Нерезиденти збільшили портфель держоблігацій України до 100 млрд грн

Новини » Економіка     04.11.2019 - 09:24
Нерезиденти збільшили портфель держоблігацій України до 100 млрд грн
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Іноземці купують українські ОВДП у гривні, опускаючи курс долара

Нерезиденти з початку 2019 року збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в 15,7 разів - з 6,3 млрд грн до 99,8 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Нерезиденти збільшили портфель держоблігацій України до 100 млрд грн

bank.gov.ua

За даними НБУ, усього в обігу за станом на 1 листопада 2019 перебувало ОВДП на суму 809771,79 млн грн. З них у портфелі НБУ - на 337061,03 млн грн, банків - 337032,22 млн грн, юридичних осіб - 25969,84 млн грн, фізичних осіб - 9867,99 млн грн, нерезидентів - 99840,72 млн грн.

При цьому із загального портфеля нерезидентів 96994,04 млн грн номіновано в гривні, 1459,84 млн грн - у доларах, 1386,84 84 млн грн - в євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України за січень-жовтень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4581,5 млн доларів і продав на 479,2 млн. доларів.

Раніше в НБУ заявляли, що центробанк викупив майже 100 відсотків коштів, які надійшли від нерезидентів для купівлі ОВДП.

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