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НБУ назвав найбільший ризик для фінансової стабільності в Україні

Новини » Економіка    06.06.2019 - 15:43
НБУ назвав найбільший ризик для фінансової стабільності в Україні
Фото: заступник голови НБУ Олег Чурій (прес-служба НБУ

Частка боргів у валюті в декілька разів перевищую безпечний показник

Близько 70% держаного боргу України номіновано в іноземній валюті, і це є одним з найбільших ризиків для фінансової стабільності в країні. Про це на брифінгу повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Чурій зазначив, що цей рівень набагато вищий, ніж у інших країни, оскільки середній показник у країн, що розвиваються, "безпечний показник, це 20-30%" валютного боргу.

"Але ми бачимо, що Кабмін працює в цьому напрямку зниження валютного боргу… Ми на сьогодні вже бачимо зниження боргу до ВВП до 60% загального. Буде зниження боргу валютного. Тобто ми вітаємо ці кроки Кабміну, уряду", - сказав він.

Саме тому, у НБУ вважають, що збільшення портфелю нерезидентів у гривневих ОВДП України зменшує ризики, а не збільшує їх, зазначив Чурій.

Нагадаємо, державні запозичення за січень-травень 2019 року склали 182,2 млрд грн. За даними Мінфіну, всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 155,5 млрд грн, зокрема в гривні - 103,2 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Світового банку відношення державного боргу до ВВП України в 2018 році знизилося до 63,2%. Світовий банк прогнозує, що відношення держборгу до ВВП в 2019 році знизиться до 60,1%, у 2020 році до 57,9%, у 2021 році до 55,7%. При цьому 2016 році відношення держборгу до ВВП склало 81,2%, у 2017 році - 72,3%.

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