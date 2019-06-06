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НБУ назвал наибольший риск для финансовой стабильности в Украине

Новости » Экономика    06.06.2019 - 15:43
НБУ назвал наибольший риск для финансовой стабильности в Украине
Фото: заместитель главы НБУ Олег Чурий (пресс-служба НБУ)

Доля долгов в валюте в несколько раз превышает безопасный показатель

Около 70% государственного долга Украины номинировано в иностранной валюте, и это является одним из самых больших рисков для финансовой стабильности в стране. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Чурий отметил, что этот уровень гораздо выше, чем в других странах, поскольку средний показатель в развивающихся, "безопасный показатель, это 20-30%" валютного долга.

"Но мы видим, что Кабмин работает в этом направлении снижения валютного долга... Мы сегодня уже видим снижение долга к ВВП до 60% общего. Будет снижение валютного долга. То есть мы приветствуем эти шаги Кабмина, правительства", - сказал он.

Именно поэтому в НБУ считают, что увеличение портфеля нерезидентов в гривневых ОВГЗ Украины уменьшает риски, а не увеличивает их, отметил Чурій.

Напомним, государственные заимствования за январь-май 2019 года составили 182,2 млрд грн. По данным Минфина, всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 155,5 млрд грн, в том числе в гривне - 103,2 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Всемирного банка отношение государственного долга к ВВП Украины в 2018 году снизилось до 63,2%. Всемирный банк прогнозирует, что отношение госдолга к ВВП в 2019 году снизится до 60,1%, в 2020 году до 57,9%, в 2021 году до 55,7%. При этом 2016 году отношение госдолга к ВВП составило 81,2%, в 2017 году - 72,3%.

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