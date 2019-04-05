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Світовий банк прогнозує зниження рівня держборгу України

Новини » Економіка    05.04.2019 - 13:55
Світовий банк прогнозує зниження рівня держборгу України
Фото: Світовий банк (www.worldbank.org)

Рівень держборгу до ВВП скоротиться до 60% в поточному році

Світовий банк прогнозує зниження рівня державного боргу в Україні. Про це йдеться в доповіді СБ "Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion".

Як відзначається в матеріалах, у 2018 році грошово-кредитна політика допомогла зберегти макроекономічна стабільність в Україні. Фіскальний дефіцит становив 2,1% ВВП (проти 2,3% у 2017 році), що допомогло зменшити відношення державного боргу до ВВП до 63,2%.

Світовий банк прогнозує, що відношення держборгу до ВВП у 2019 році знизиться до 60,1%, у 2020 році до 57,9%, у 2021 році до 55,7%.

При цьому у 2016 році відношення держборгу до ВВП становило 81,2%, у 2017 році - 72,3%.

Світовий банк прогнозує зниження рівня держборгу України

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів, державний борг України на кінець 2018 року склав 2169 млрд грн. За даними Державної служби статистики, номінальний ВВП України досяг 3558 млрд грн. Таким чином, відношення боргу до ВВП становило 60,9%.

Нагадаємо, загальні виплати за державним боргом, які повинні бути здійснені в 2019 році законом про бюджет передбачено на рівні 417,4 млрд грн, з яких 239,2 млрд грн (57,3%) - виплати за державним внутрішнім боргом і 178,2 млрд грн (42,7%) - виплати за державним зовнішнім боргом.

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