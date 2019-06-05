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Кабмін схвалив стратегію управління держборгом до 2022 року

Новини » Економіка    05.06.2019 - 13:24
Кабмін схвалив стратегію управління держборгом до 2022 року
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Україна переходить на середньострокові стратегії у фінансовій сфері

Кабінет міністрів України на засіданні 5 червня схвалив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з документом, стратегія реалізовуватиметься в контексті макроекономічної стабілізації. В уряді звертають увагу на те, що українська економіка стала на шлях стійкого економічного зростання за підтримки міжнародних організацій, які надають кредити на пільгових умовах.

Згідно стратегії, у середньостроковій перспективі основною метою в управлінні держборгом є залучення кредитів з низькою можливої вартості з урахуванням ризиків. У зв'язку з цим визначено чотири основні цілі управління державним боргом:

1. Збільшення частки державного боргу в національній валюті.

2. Продовження середнього терміну погашення і забезпечення рівномірного графіка погашення держборгу.

3. Залучення довгострокового пільгового фінансування.

4. Продовження розвитку міцних взаємин з інвесторами та подальше вдосконалення політики управління держборгом.

Крім того, визначено орієнтовний план дій на поточний і наступні три роки. Він передбачає побудову кривої ОВДП в євро, збільшення обсягів розміщення ОВДП у гривні, у тому числі шляхом збільшення участі міжнародних інвесторів на внутрішньому ринку України, а також продовження розміщення ОВДП у доларах США. За сприятливих ринкових умов можливе продовження практики проведення активних операцій з управління держборгом шляхом викупу державних цінних паперів.

Нагадаємо, Рада схвалила введення трирічного бюджетного планування у грудні 2018 року. Документ створює правову основу для запровадження середньострокового бюджетного планування.

У травні Кабінет міністрів схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 років.

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