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НБУ назвав галузі економіки, які найбільш постраждали від кризи

Новини » Фінансова криза 2020     24.06.2020 - 15:40
НБУ назвав галузі економіки, які найбільш постраждали від кризи

Найбільше дефолтів очікується у металургії, машинобудуванні, торговельній нерухомості і торгівлі нехарчовими товарами

Глобальна пандемія COVID-19 спричинила стрімке падіння світової економіки та внутрішнього випуску. Найбільшого скорочення зазнали сфера послуг, металургія, машинобудування, легка промисловість, будівництво і транспортна галузь.

Про це йдеться у "Звіті про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначається в документі, скорочення світового попиту загострило складнощі металургійних підприємств, більшість з яких була збитковою в 2019 році. У квітні ціни на сталь упали нижче торішнього мінімуму. Виробники залишаються платоспроможними завдяки вертикальній інтеграції.

Крім того, зниження інвестиційного попиту разом із погіршенням ділових очікувань суттєво скоротило виробництво машинобудівної продукції. Перспективи для цієї галузі песимістичні, адже машинобудування повністю так і не відновилося після кризи 2014 - 2016 років та втрати російського ринку.

Натомість зріс експорт олійно-жирових та залізних руд. "Високий світовий попит на продовольчі товари послабить негативні наслідки пандемії для українських експортерів", - йдеться у звіті.

Для оцінки впливу коронакризи на реальний сектор та можливих втрат банків від корпоративних дефолтів НБУ здійснив експрес-стрес-тестування платоспроможності корпоративних боржників. Для аналізу позичальники були розділені на 22 групи - галузеві кластери залежно від частки в кредитному портфелі та гомогенності факторів, що впливають на галузі.

"За результатами оцінки, найбільший рівень дефолтів закономірно очікується у галузях, які найбільше постраждали, - металургії, машинобудуванні, торговельній нерухомості і торгівлі нехарчовими товарами", - йдеться в огляді.

НБУ назвав галузі економіки, які найбільш постраждали від кризи

Нагадаємо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що економіка України поки що не пройшла дно кризи.

Відзначимо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 8% до 6,0% річних з 12 червня для підтримки економіки.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк Україниекономікакризис
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