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НБУ назвал наиболее пострадавшие от кризиса отрасли экономики

Новости » Финансовый кризис 2020     24.06.2020 - 15:40
НБУ назвал наиболее пострадавшие от кризиса отрасли экономики

Больше всего дефолтов ожидается в металлургии, машиностроении, торговой недвижимости и торговли непищевыми товарами

Глобальная пандемия COVID-19 вызвала стремительное падение мировой экономики и внутреннего выпуска. Наибольшему сокращению подверглись сфера услуг, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, строительство и транспортная отрасль.

Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" НБУ.

Как отмечается в документе, сокращение мирового спроса обострило сложности металлургических предприятий, большинство из которых были убыточными в 2019 году. В апреле цены на сталь упали ниже прошлогоднего минимума. Производители остаются платежеспособными благодаря вертикальной интеграции.

Кроме того, снижение инвестиционного спроса вместе с ухудшением деловых ожиданий существенно сократило производство машиностроительной продукции. Перспективы для этой отрасли пессимистические, поскольку машиностроение полностью так и не восстановилось после кризиса 2014 - 2016 годов и потери российского рынка.

Однако вырос экспорт масложировых культур и железных руд. "Высокий мировой спрос на продовольственные товары ослабит негативные последствия пандемии для украинских экспортеров", - говорится в отчете.

Для оценки влияния коронакризиса на реальный сектор и возможных потерь банков от корпоративных дефолтов НБУ провел экспресс-стресс-тестирование платежеспособности корпоративных должников. Для анализа заемщики были разделены на 22 группы - отраслевые кластеры в зависимости от доли в кредитном портфеле и гомогенности факторов, влияющих на отрасли.

"По результатам оценки, наибольший уровень дефолтов закономерно ожидается в отраслях, которые больше всего пострадали, - металлургии, машиностроении, торговой недвижимости и торговле непищевыми товарами", - говорится в обзоре.

НБУ назвал наиболее пострадавшие от кризиса отрасли экономики

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что экономика Украины пока что не прошла дно кризиса.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 8% до 6,0% годовых с 12 июня для поддержки экономики.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныэкономикакризис
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