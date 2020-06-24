НБУ назвал наиболее пострадавшие от кризиса отрасли экономики

Больше всего дефолтов ожидается в металлургии, машиностроении, торговой недвижимости и торговли непищевыми товарами

Глобальная пандемия COVID-19 вызвала стремительное падение мировой экономики и внутреннего выпуска. Наибольшему сокращению подверглись сфера услуг, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, строительство и транспортная отрасль.

Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" НБУ.

Как отмечается в документе, сокращение мирового спроса обострило сложности металлургических предприятий, большинство из которых были убыточными в 2019 году. В апреле цены на сталь упали ниже прошлогоднего минимума. Производители остаются платежеспособными благодаря вертикальной интеграции.

Кроме того, снижение инвестиционного спроса вместе с ухудшением деловых ожиданий существенно сократило производство машиностроительной продукции. Перспективы для этой отрасли пессимистические, поскольку машиностроение полностью так и не восстановилось после кризиса 2014 - 2016 годов и потери российского рынка.

Однако вырос экспорт масложировых культур и железных руд. "Высокий мировой спрос на продовольственные товары ослабит негативные последствия пандемии для украинских экспортеров", - говорится в отчете.

Для оценки влияния коронакризиса на реальный сектор и возможных потерь банков от корпоративных дефолтов НБУ провел экспресс-стресс-тестирование платежеспособности корпоративных должников. Для анализа заемщики были разделены на 22 группы - отраслевые кластеры в зависимости от доли в кредитном портфеле и гомогенности факторов, влияющих на отрасли.

"По результатам оценки, наибольший уровень дефолтов закономерно ожидается в отраслях, которые больше всего пострадали, - металлургии, машиностроении, торговой недвижимости и торговле непищевыми товарами", - говорится в обзоре.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что экономика Украины пока что не прошла дно кризиса.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 8% до 6,0% годовых с 12 июня для поддержки экономики.

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Автор: Александр Белоус