НБУ знизив облікову ставку для підтримки економіки

Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

В НБУ розраховують, що банки будуть брати дешеві гроші і кредитувати реальний сектор

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 8,0% до 6,0% річних. Ставка буде знижена з 12 червня.

Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій.

Як зазначив Смолій, це - найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

"Пом’якшення монетарної політики та інші антикризові заходи Національного банку, запроваджені упродовж останніх місяців, підтримають ділову активність в країні", - сказав він.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Нагадаємо, основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до цілі 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Споживча інфляція в Україні в травні 2020 року впав до 1,7% (рік до року). Таким чином, рівень інфляції значно нижче цілі.

Проте Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 6,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 10,0% до 8,0% річних з 24 квітня 2020 року.

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Автор: Олександр Білоус