Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ

Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Незначне поліпшення поки що не дозволяє зробити оптимістичні висновки

Статистичні дані за травень 2020 року показують деяке пожвавлення в економіці України. Однак дно кризи поки не пройдено.

Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на презентації "Звіту про фінансову стабільність" Національного банку України.

"Я не буду оптимістично говорити, що економіка пройшла дно кризи і т. д. Немає. Але ми все-таки бачимо незначне поліпшення", - сказав він.

За його словами, в травні дещо покращилась ситуація в промисловості і роздрібної торгівлі. У транспорті поки поліпшень немає, проте відновлення пасажирських перевезень відбулося тільки в червні.

При цьому Він зазначив, що НБУ зробить все можливе для підтримки економіки і готовий до нових заходів, якщо вони будуть необхідні.

Зазначимо, глава НБУ Яків Смолій під час звіту у Верховній раді 13 травня заявив, що Національний банк України (НБУ) під час кризи планує продовжувати свою політику, щоб після завершення карантину економіка швидко відновилася.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 8% до 6,0% річних з 12 червня для підтримки економіки.

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Автор: Олександр Білоус