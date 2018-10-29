НБУ на 30 жовтня встановив курс євро на рівні 32,09 грн/євро

Фото: єдина європейська валюта (Pixabey)

Єдина європейська валюта подорожчала на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 30 жовтня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро до гривні на 3 копійки - до 32,09 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 30 жовтня встановлено на такому рівні:

3209,7295 гривні за 100 євро (2,9536 грн).

При цьому курс євро на 29 жовтня становить 3206,7759 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня 2018 року, обмінних пунктах курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 32,38 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,35 - 32,27 (30,50 - 32,40 - 26 жовтня), продажу 32,10 - 33,01 (32,20 - 33,05 - 26 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,87 (32,02 - 26 жовтня), продажу - 32,38 (32,51 - 26 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 32,08 грн/євро. Курс покупки становить 32,06 грн/євро.