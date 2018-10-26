НБУ на 29 октября установил курс евро на уровне 32,06 грн/евро

Фото: единая европейская валюта (Pixabey)

Единая европейская валюта подешевела на 28 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро к гривне на 28 копеек - до 32,06 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 октября установлен на таком уровне:

3206,7759 гривны за 100 евро (-28,0141 грн).

При этом курс евро на 26 октября составляет 3234,79 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 26 октября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 32,51 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,50 - 32,40 (30,50 - 32,45 - 25 октября), продажи 32,20 - 33,05 (32,39 - 33,17 - 25 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,02 (32,01 - 25 октября), продажи - 32,51 (32,54 - 25 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже упал на 23 копейки до 32,05 грн/евро. Курс покупки составляет 32,02 грн/евро.