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НБУ на 30 октября установил курс евро на уровне 32,09 грн/евро

Новости » Финансы    29.10.2018 - 18:06
Фото: единая европейская валюта (Pixabey)
Фото: единая европейская валюта (Pixabey)

Единая европейская валюта подорожала на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро к гривне на 3 копейки - до 32,09 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 октября установлен на таком уровне:

3209,7295 гривны за 100 евро (2,9536 грн).

При этом курс евро на 29 октября составляет 3206,7759 гривны за 100 евро.

НБУ на 30 октября установил курс евро на уровне 32,09 грн/евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 29 октября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 32,38 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,35 - 32,27 (30,50 - 32,40 - 26 октября), продажи 32,10 - 33,01 (32,20 - 33,05 - 26 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,87 (32,02 - 26 октября), продажи - 32,38 (32,51 - 26 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 32,08 грн/евро. Курс покупки составляет 32,06 грн/евро.

 

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