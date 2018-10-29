НБУ на 30 октября установил курс евро на уровне 32,09 грн/евро

Фото: единая европейская валюта (Pixabey)

Единая европейская валюта подорожала на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро к гривне на 3 копейки - до 32,09 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 октября установлен на таком уровне:

3209,7295 гривны за 100 евро (2,9536 грн).

При этом курс евро на 29 октября составляет 3206,7759 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 29 октября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 32,38 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,35 - 32,27 (30,50 - 32,40 - 26 октября), продажи 32,10 - 33,01 (32,20 - 33,05 - 26 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,87 (32,02 - 26 октября), продажи - 32,38 (32,51 - 26 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 32,08 грн/евро. Курс покупки составляет 32,06 грн/евро.