Курс доллара на межбанке снизился до 28,19 грн/доллар

Доллар на межбанке подешевел на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 29 октября 2018 года снизился на 4 копейки до 28,19 грн/доллар, курс в покупке снизился на 2 копейки до 28,17 грн/доллар. Курс евро вырос на 6 копеек до 32,08 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1700 - 28,1900 грн/доллар, евро 32,0659 - 32,0886 грн/евро, российский рубль 0,4287 - 0,4293 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1700 28,1900

EUR/UAH 32,0659 32,0886

RUB/UAH 0,4287 0,4293

Напомним, 26 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1900 - 28,2200 грн/доллар, евро 32,0206 - 32,0250 грн/евро, российский рубль 00,4279 - 0,4288 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,20 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 октября установлен на таком уровне: 2820,2526 гривен за 100 долларов (-6,3458).

Напомним, справочное значение курса доллара на 29 октября составило 28,20 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,2040 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже, чем установленный 26 октября (28,2803 гривен за доллар).