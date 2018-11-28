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НБУ на 29 листопада встановив курс гривні на рівні 28,26 грн/долар

Новини » Фінанси    28.11.2018 - 15:53
НБУ на 29 листопада встановив курс гривні на рівні 28,26 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс ще на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 грн/долар, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 листопада встановлено на такому рівні: 2826,9049 гривень за 100 доларів (+16,3715 гривень).

При цьому курс долара на 28 листопада становить 2810,5334 гривень за 100 доларів.

НБУ на 29 листопада встановив курс гривні на рівні 28,26 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 28 листопада склала 28,26 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2612 гривень за долар, що на 17 копійок вище, ніж встановлений 27 листопада (28,0973 гривень за долар).

На відкритті міжбанківського валютного ринку 28 листопада 2018 року курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої виріс на 11 копійок до 28,26 грн/долар, курс купівлі до 28,24 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 31,85 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 31 копійку до 28,62 грн за долар, у покупці виріс на 5 копійок до 28,15 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 46 копійок до 32,48 гривень за євро.

 

 

Аналітики прогнозують зростання курсу долара до 28,4 грн/долар Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,30 грн/долар
Теми: Курс долара
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