НБУ на 29 листопада встановив курс гривні на рівні 28,26 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс ще на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 грн/долар, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 листопада встановлено на такому рівні: 2826,9049 гривень за 100 доларів (+16,3715 гривень).

При цьому курс долара на 28 листопада становить 2810,5334 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 28 листопада склала 28,26 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2612 гривень за долар, що на 17 копійок вище, ніж встановлений 27 листопада (28,0973 гривень за долар).

На відкритті міжбанківського валютного ринку 28 листопада 2018 року курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої виріс на 11 копійок до 28,26 грн/долар, курс купівлі до 28,24 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 31,85 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 31 копійку до 28,62 грн за долар, у покупці виріс на 5 копійок до 28,15 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 46 копійок до 32,48 гривень за євро.