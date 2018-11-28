Готівковий курс долара виріс ще на 30 копійок

Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Готівковий долар за три дні подорожчав на 65 копійок (на 2,3%)

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 листопада 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 31 копійку до 28,62 грн за долар, на покупці виріс на 5 копійок до 28,15 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 46 копійок до 32,48 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,50 - 28,45 (27,50 - 28,25 - 27 листопада), продажу 28,40 - 29,50 (продажу 28,40 - 29,60 - 27 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 28,15 (28,10 - 27 листопада), продажу - 28,62 (28,31 - 27 листопада) грн за долар.

Таким чином, за три останніх дні, після повідомлень про введення воєнного стану, готівковий курс долара виріс у покупці на 41 копійку, у продажу - на 64 копійки (на 2,3%).

Курс покупки євро складає 31,40 - 32,25 (31,30 - 32,50 - 27 листопада), продажу 32,10 - 33,40 (32,29 - 34,00 - 27 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,72 (31,76 - 27 листопада), продажу - 32,48 (32,94 - 27 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,19 (2,60 - 4,30 - 27 листопада), продажу - 4,19 - 5,00 (4,14 - 5,00 - 27 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,84 (3,85 - 27 листопада), продажу 4,30 (4,33 - 27 листопада) грн за 10 рублів.