НБУ підвищив довідковий курс долара на 17 копійок до 28,26 грн/долар

Фото: колаж (Paxabay)

Курс долара зростає після введення воєнного стану

Довідкове значення курсу долара на 28 листопада склала 28,26 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2612 гривень за долар, що на 17 копійок вище, ніж встановлений 27 листопада (28,0973 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 28 листопада 2018 року курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої виріс на 11 копійок до 28,26 грн/долар, курс купівлі до 28,24 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 4 копійки до 31,85 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 31 копійку до 28,62 грн за долар, у покупці виріс на 5 копійок до 28,15 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 46 копійок до 32,48 гривень за євро.