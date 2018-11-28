Курс долара на міжбанку виріс ще на 10 копійок

Фото: колаж (Paxabay)

Долар за три дні подорожчав на міжбанку на 50 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 28 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої виріс на 11 копек до 28,26 грн/долар, курс купівлі до 28,24 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 4 копійки до 31,85 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,2400 - 28,2600 грн/долар, євро 31,8406 - 31,8574 грн/євро, російський рубль 0,4212 - 0,4218 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,2400 28,2600

EUR/UAH 31,8406 31,8574

RUB/UAH 0,4212 0,4218

Нагадаємо, 27 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,1250 - 28,1500 грн/долар, євро 31,7896 - 31,8151 грн/євро, російський рубль 0,4189 - 0,4196 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,10 грн/долар, що на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 листопада встановлено на такому рівні: 2810,5334 гривень за 100 доларів (+20,6887 гривень).