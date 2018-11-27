Готівковий курс долара виріс на 20 копійок, євро - майже на гривню

Фото: Обмін валют (РБК-Україна)

Готівкова валюта дорожчає після введення воєнного стану

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 ноября 2018 року, в 11:30 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 18 копійок до 28,31 гривень за долар, купівлі зріс на 28 копійок до 28,10 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 88 копійок до 32,94 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,50 - 28,25 (27,00 - 28,07 - 26 листопада), продажу 28,40 - 29,60 (продажу 27,90 - 28,50 - 26 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 28,10 (27,82 - 26 листопада), продажу - 28,31 (28,13 - 26 листопада) грн за долар.

Варто відзначити, що сьогодні вранці обмінні пункти дещо знизили курс порівняно з вечором 26 листопада, коли перед голосуванням у Верховній раді за воєнний стан середній курс продажу підскочив до 28,43 грн/долар.

Курс покупки євро складає 31,30 - 32,50 (30,58 - 31,90 - 26 листопада), продажу 32,29 - 34,00 (31,70 - 32,30 - 26 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,76 (31,47 - 26 листопада), продажу - 32,94 (32,06 - 26 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,30 (2,60 - 4,19 - 26 листопада), продажу - 4,14 - 5,00 (4,14 - 5,00 - 26 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,85 (3,84 - 26 листопада), продажу 4,33 (4,27 - 26 листопада) грн за 10 рублів.