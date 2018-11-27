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НБУ підвищив довідковий курс долара на 20 копійок до 28,09 грн/долар

Новини » Фінанси    27.11.2018 - 12:24
НБУ підвищив довідковий курс долара на 20 копійок до 28,09 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара зростає після введення воєнного стану

Довідкове значення курсу долара на 27 листопада склало 28,09 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0973 гривень за долар, що на 20 копійок вище, ніж встановлений 26 листопада (27,8942 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 27 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої виріс на 22 копійки до 28,13 грн/долар, курс купівлі до 28,08 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 31,81 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 18 копійок до 28,31 гривень за долар, купівлі зріс на 28 копійок до 28,10 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 88 копійок до 32,94 гривень за євро.

 

 

Готівковий курс долара виріс на 20 копійок, євро - майже на гривню Курс долара на міжбанку виріс ще на 20 копійок
Теми: Курс долара
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