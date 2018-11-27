Курс долара на міжбанку виріс ще на 20 копійок

Фото: колаж (Paxabay)

Долар дорожчає на міжбанку після введення воєнного стану

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 27 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої виріс на 22 копійки до 28,13 грн/долар, курс купівлі до 28,08 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 31,81 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,0800 - 28,1300 грн/долар, євро 31,7556 - 31,8122 грн/євро, російський рубль 0,4209 - 0,4219 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0800 28,1300

EUR/UAH 31,7556 31,8122

RUB/UAH 0,4209 0,4219

Нагадаємо, 26 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 27,8800 - 27,9100 грн/долар, євро 31,6521 - 31,6834 грн/євро, російський рубль 0,4163 - 0,4170 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 листопада встановлено на такому рівні: 2789,8447 гривень за 100 доларів (+10,2619 гривень).