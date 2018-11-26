Курс долара на міжбанку виріс на 10 копійок

Фото: колаж (Paxabay)

Долар дорожчає на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 26 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої виріс на 11 копійок до 27,87 грн/долар, курс купівлі до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 31,69 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,8200 - 27,8700 грн/долар, євро 31,6396 - 31,6937 грн/євро, російський рубль 0,4185 - 0,4197 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8200 27,8700

EUR/UAH 31,6396 31,6937

RUB/UAH 0,4185 0,4197

Нагадаємо, 23 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 27,7400 - 27,7600 грн/долар, євро 31,4738 - 31,4964 грн/євро, російський рубль 0,4189 - 0,4194 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,79 грн/долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 листопада встановлено на такому рівні: 2779,5828 гривень за 100 доларів (+4,9991 гривень).