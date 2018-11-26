Готівковий курс долара зріс на 15 копійок

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Готівковий долар дорожчає слідом за зростанням курс на міжбанку

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 листопада 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем зріс на 15 копійок до 28,13 гривень за долар, купівлі знизився на 8 копійок 27,82 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 10 копійок до 32,06 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,00 - 28,07 (27,00 - 27,95 - 23 листопада), продажу 27,90 - 28,50 (27,87 - 28,20 - 23 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,82 (27,74 - 23 листопада), продажу - 28,13 (27,98 - 23 листопада) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,58 - 31,90 (30,74 - 31,78 - 23 листопада), продажу 31,70 - 32,30 (31,70 - 32,20 - 23 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,47 (31,52 - 23 листопада), продажу - 32,06 (31,96 - 23 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,19 (2,60 - 4,21 - 23 листопада), продажу - 4,14 - 5,00 (4,17 - 5,00 - 23 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,84 (3,86 - 23 листопада), продажу 4,27 (4,27 - 23 листопада) грн за 10 рублів.