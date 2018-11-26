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НБУ підвищив довідковий курс долара до 27,89 грн/долар

Новини » Фінанси    26.11.2018 - 12:27
НБУ підвищив довідковий курс долара до 27,89 грн/долар
Фото: НБУ (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 9 копійок

Довідкове значення курсу долара на 26 листопада склало 27,89 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8942 гривень за долар, що на 9 копійок вище, ніж встановлений 23 листопада (27,8033 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 26 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої виріс на 11 копійок до 27,87 грн/долар, курс купівлі до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 31,69 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем зріс на 15 копійок до 28,13 гривень за долар, купівлі знизився на 8 копійок 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 32,06 гривень за євро.

 

Готівковий курс долара зріс на 15 копійок Курс долара на міжбанку виріс на 10 копійок
Теми: Курс долара
Новини України курсы валютНаціональний банк УкраїниКурс долара
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