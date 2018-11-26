НБУ підвищив довідковий курс долара до 27,89 грн/долар

Фото: НБУ (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 9 копійок

Довідкове значення курсу долара на 26 листопада склало 27,89 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8942 гривень за долар, що на 9 копійок вище, ніж встановлений 23 листопада (27,8033 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 26 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої виріс на 11 копійок до 27,87 грн/долар, курс купівлі до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 31,69 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем зріс на 15 копійок до 28,13 гривень за долар, купівлі знизився на 8 копійок 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 32,06 гривень за євро.