НБУ на 26 листопада встановив курс гривні на рівні 27,79 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,79 грн/долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 листопада встановлено на такому рівні: 2779,5828 гривень за 100 доларів (+4,9991 гривень).

При цьому курс долара на 22 листопада становить 2774,5837 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 23 листопада склало 27,80 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8033 гривень за долар, що на 7 копійок вище, ніж встановлений 22 листопада (27,7419 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 23 листопада 2018 року курс долара в порівнянні із закриттям попередньої виріс на 4 копійки - 27,82 грн/долар, курс купівлі до 27,80 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 31,63 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 2 копійки до 27,98 гривень за долар, купівлі знизився на 1 копійку 27,74 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 31,96 гривень за євро.