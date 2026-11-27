Кабинет министров просят рассмотреть возможность внесения изменений в Украинское правописание. Писать иначе предлагают названия дней недели и месяцев года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию, опубликованную на портале КМУ.
Петиция №41/011390-26эп появилась на портале электронных петиций к КМУ во вторник, 24 ноября 2026 года.
Ее автор - Оксана Алексеевна Бульба - просит чиновников:
По состоянию на 12:20 пятницы, 27 ноября, под петицией было собрано всего 5 подписей (из 25 000 необходимых).
При этом до конца сбора подписей осталось 89 дней.
Обосновывая важность предложенных в петиции изменений, ее автор акцентировала внимание на гармонизации с международными стандартами и европейской интеграции.
Она напомнила, что во многих языках мира, в частности в английском (Monday, January), немецком (Montag, Januar) и других языках стран ЕС, названия дней недели и месяцев пишутся с заглавной буквы.
"В условиях активной евроинтеграции Украины, международной деловой коммуникации и перевода официальной документации унификация этого правила упростит документооборот и уменьшит количество ошибок при переводах", - считает Бульба.
Другой аргумент - повышение визуальной читабельности документов.
"В деловой переписке, договорах, расписаниях, планах и официальных актах написание дат и дней недели с заглавной буквы помогает быстрее визуально идентифицировать временные ориентиры в тексте", - объяснила автор документа.
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Еще одна причина актуальности этого вопроса, по ее словам, уважение к временным и культурным ориентирам.
Бульба напомнила, что украинские названия месяцев имеют глубокие исторические и природно-культурные корни, что отражает национальную идентичность.
Следовательно, написание с большой буквы - "подчеркнет их значимость в языковой системе".
Кроме того, по мнению автора петиции, введение таких изменений может упростить изучение украинского языка.
"Для иностранцев, изучающих украинский язык как иностранный, а также в двуязычной образовательной среде, единый подход к оформлению календарных названий сделает правила правописания более логичными и последовательными", - объяснила Бульба.
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В связи со всем вышеизложенным, подписанты петиции просят Кабинет министров Украины:
Напомним, ранее мы рассказывали о петиции, которая предлагает изменить правописание слов "украинец", "украинка" и "украинцы".
Кроме того, мы объясняли, почему тарологам, коучам и бьюти-блогерам в сети пора перейти на украинский язык.
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