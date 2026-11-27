В чем суть петиции и сколько голосов собрано

Петиция №41/011390-26эп появилась на портале электронных петиций к КМУ во вторник, 24 ноября 2026 года.

Ее автор - Оксана Алексеевна Бульба - просит чиновников:

инициировать рассмотрение вопроса о внесении изменений в действующее Украинское правописание;

обратиться по поводу этого вопроса в Национальную комиссию по стандартам государственного языка и Институт украинского языка НАН Украины;

ввести написание с большой буквы названий дней недели (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье);

(Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье); ввести написание с большой буквы названий месяцев года (Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь).

Петиция насчет написания с заглавной буквы названий дней недели и месяцев года (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

По состоянию на 12:20 пятницы, 27 ноября, под петицией было собрано всего 5 подписей (из 25 000 необходимых).

При этом до конца сбора подписей осталось 89 дней.

Аргументы в пользу предложенных в петиции изменений

Обосновывая важность предложенных в петиции изменений, ее автор акцентировала внимание на гармонизации с международными стандартами и европейской интеграции.

Она напомнила, что во многих языках мира, в частности в английском (Monday, January), немецком (Montag, Januar) и других языках стран ЕС, названия дней недели и месяцев пишутся с заглавной буквы.

"В условиях активной евроинтеграции Украины, международной деловой коммуникации и перевода официальной документации унификация этого правила упростит документооборот и уменьшит количество ошибок при переводах", - считает Бульба.

Другой аргумент - повышение визуальной читабельности документов.

"В деловой переписке, договорах, расписаниях, планах и официальных актах написание дат и дней недели с заглавной буквы помогает быстрее визуально идентифицировать временные ориентиры в тексте", - объяснила автор документа.

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Еще одна причина актуальности этого вопроса, по ее словам, уважение к временным и культурным ориентирам.

Бульба напомнила, что украинские названия месяцев имеют глубокие исторические и природно-культурные корни, что отражает национальную идентичность.

Следовательно, написание с большой буквы - "подчеркнет их значимость в языковой системе".

Кроме того, по мнению автора петиции, введение таких изменений может упростить изучение украинского языка.

"Для иностранцев, изучающих украинский язык как иностранный, а также в двуязычной образовательной среде, единый подход к оформлению календарных названий сделает правила правописания более логичными и последовательными", - объяснила Бульба.

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О чем именно просят КМУ подписанты петиции

В связи со всем вышеизложенным, подписанты петиции просят Кабинет министров Украины: