Названі умови повернення до жорсткого карантину і оприлюднено свіжий рейтинг партій: новини за 30 червня

Колаж РБК-Україна

Кабмін визначив показник, за якого в Україні повернуть жорсткий карантин, оприлюднено свіжий рейтинг партій, ЄС відкриває кордони для 14 країн. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 30 червня, - в матеріалі РБК-Україна

У Кабміні назвали умову повернення до жорсткого карантину

Кабінет міністрів визначив показник, при перевищенні якого в Україні може бути введений жорсткий карантин. Обмеження можуть посилити, якщо кількість активних хворих на 100 тисяч населення досягне 60 осіб.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю BBC.

Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що у Закарпатській області понад 70% ліжок медичних закладів, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі і уряд вже зайнявся цим питанням.

Які партії можуть пройти в Раду: свіжий рейтинг

Якщо б наприкінці червня в Україні проходили дострокові вибори у Верховну раду, 5%-ий бар'єр подолали б чотири партії. У порівнянні з квітнем рівень підтримки політсил дещо змінився. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 30,3% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). Накінці квітня за цю политисилу планували голосувати 41,5% виборців.

Також планують голосувати:

за "Опозиційну платформу - За життя" - 21,8% (у кінці квітня 14,2%),

за "Європейську солідарність" - 15,7% (у кінці квітня -13,9%),

за "Батьківщину" - 8,5% (наприкінці квітня - 7,0%).

Рейтинг же президента Володимира Зеленського впав до 35%.

ЄС відкриває кордони для 14 країн, але не для України

Рада Євросоюзу оприлюднила список країн, для яких відкриють зовнішні кордони. У перелік увійшли 14 країн, серед них України немає. Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС.

Водночас Рада ЄС визначила категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити до Європи.

Трамп по телефону ображав Меркель і Макрона та хвалився Кім Чен Ину, - CNN

Президент США Дональд Трамп під час телефонних розмовах з лідерами держав регулярно принижував екс-прем'єр-міністра Великої Британії Терезу Мей та канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Першій він сказав, що їй не вистачає мужності, а іншу назвав "дурною".

Про це повідомляє видання CNN.

Найбільше розмов у американського лідера було з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони говорили декілька днів на тиждень. У розмові з ним Трамп радів розгрому колишніх президентів Джорджа Буша і Барака Обами і говорив, що з ним співпраця краща.

Звільнена після інтим-скандалу чиновниця в купальнику оголосила про створення своєї партії

Олександра Клітіна, колишня заступниця міністра інфраструктури Владислава Криклія, яку після гучного інтим-скандалу звільнили з посади у листопаді 2019 року, оголосила про створення власної партії.

Клітіна зробила свою заяву дуже неординарно. Вона з'явилася перед камерою в одному купальнику.

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