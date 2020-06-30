ЄС відкриває кордони для 14 країн, але не для України

Кордони для України поки не будуть відкривати
Рада Євросоюзу оприлюднила список країн, для яких відкриють зовнішні кордони. У перелік увійшли 14 країн, серед них України немає.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС.
Так, із 1 липня держави-члени повинні почати скасування обмежень на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів наступних країн:
Перелік країн, громадяни яких зможуть приїжджати в ЄС, буде переглядатися кожні два тижні. Тому в список можуть як додавати нові країни, так і виключати.
Для визначення, чи знімати обмеження на в'їзд для громадян третіх країн, ЄС пропонує три критерії:
При цьому наголошується, що для країн, які не потрапили в список Ради ЄС, будуть існувати винятки. Вони стосуються країн, які не входять в Шенгенську зону - Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія. Так, в'їзд з цих країн дозволяється для таких категорій населення:
Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що станом на сьогодні показник захворюваності в Україні становить 57 випадків на 100 тисяч населення, що перевищує встановлені ЄС обмеження.
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Автор: РБК-Україна