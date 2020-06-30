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ЄС відкриває кордони для 14 країн, але не для України

Новини » Суспільство     30.06.2020 - 16:42
ЄС відкриває кордони для 14 країн, але не для України
Фото: прапор ЄС (facebook com EuropeanCommission)

Кордони для України поки не будуть відкривати

Рада Євросоюзу оприлюднила список країн, для яких відкриють зовнішні кордони. У перелік увійшли 14 країн, серед них України немає.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС.

Так, із 1 липня держави-члени повинні почати скасування обмежень на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів наступних країн:

  • Алжир;
  • Австралія;
  • Канада;
  • Грузія;
  • Японія;
  • Чорногорія;
  • Марокко;
  • Нова Зеландія;
  • Руанда;
  • Сербія;
  • Південна Корея;
  • Таїланд;
  • Туніс;
  • Уругвай;
  • Китай (за умови підтвердження взаємності).

Перелік країн, громадяни яких зможуть приїжджати в ЄС, буде переглядатися кожні два тижні. Тому в список можуть як додавати нові країни, так і виключати.

Для визначення, чи знімати обмеження на в'їзд для громадян третіх країн, ЄС пропонує три критерії:

  • за останні два тижні кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення має бути близькою або нижче середнього показника ЄС;
  • протягом двотижневого періоду спостерігається стабільність або зменшення нових випадків коронавіруса у порівнянні з попереднім показником за 14-денний період;
  • загальна оцінка реагування країни на пандемію з урахуванням доступної інформації (зокрема обсяги тестування, стримування пандемії, повідомлення про неї і тд., а також надійність інформації про пандемію).

При цьому наголошується, що для країн, які не потрапили в список Ради ЄС, будуть існувати винятки. Вони стосуються країн, які не входять в Шенгенську зону - Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія. Так, в'їзд з цих країн дозволяється для таких категорій населення:

  • громадяни ЄС і члени їх сімей;
  • люди, які мають посвідку на проживання в ЄС і члени їх сімей;
  • мандрівники, які мають вагомі причини для в'їзду в ЄС (наприклад, отримання медичної допомоги).

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що станом на сьогодні показник захворюваності в Україні становить 57 випадків на 100 тисяч населення, що перевищує встановлені ЄС обмеження.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Евросоюзкордон
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