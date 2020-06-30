Які партії можуть пройти в Раду: свіжий рейтинг

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президентська партія за два місяці втратила чверть голосів виборців

Якщо б наприкінці червня в Україні проходили дострокові вибори у Верховну раду, 5%-ий бар'єр подолали б чотири партії. У порівнянні з квітнем рівень підтримки політсил дещо змінився.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 30,3% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). Накінці квітня за цю политисилу планували голосувати 41,5% виборців.

Також планують голосувати:

за "Опозиційну платформу - За життя" - 21,8% (у кінці квітня 14,2%),

за "Європейську солідарність" - 15,7% (у кінці квітня -13,9%),

за "Батьківщину" - 8,5% (наприкінці квітня - 7,0%).

Дослідження проведене Центром Разумкова з 17 по 24 червня 2020 року методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2017 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, наприкінці квітня за партію "Слуга народу" проголосували б 41,5% громадян.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, проведеного наприкінці травня - початку червня, підтримка "Слуги народу" становила 28%.

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Автор: Олександр Білоус