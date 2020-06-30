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ЄС дозволив відкрити кордони для деяких категорій українців: список

Новини » Політика     30.06.2020 - 18:46
ЄС дозволив відкрити кордони для деяких категорій українців: список
Фото: деякі українці зможуть потрапити в ЄС (facebook.com/EuropeanCommission)

До країн ЄС зможуть потрапити студенти, сезонні працівники і спеціалісти

Європейський союз продовжив заборону на несуттєві поїздки українців, проте є винятки. Рада ЄС визначила категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити до Європи.

Про це йдеться в рекомендаціях Ради ЄС.

У рекомендаціях говориться, що якщо тимчасові обмеження продовжують застосовуватися до третьої країни, такі категорії мають бути від них звільнені незалежно від цілей поїздки:

  • громадяни третіх країн, які є членами сімей громадян країн ЄС;
  • довгострокові резиденти з посвідкою на проживання в країнах ЄС або довгостроковою візою і члени їх сімей.

Крім того, конкретні категорії перелічено в додатку до документа:

  • фахівці в області охорони здоров'я і по догляду за літніми людьми;
  • прикордонники;
  • сезонні працівники;
  • працівники транспортної сфери;
  • дипломати та співробітники міжнародних організацій;
  • транзитні пасажири;
  • пасажири, які подорожують за сімейними обставинами;
  • моряки;
  • біженці;
  • студенти;
  • висококваліфіковані працівники

Зазначимо, сьогодні ЄС опублікував список з 14 країн, громадяни яких можуть відвідувати країни Євросоюзу без обмежень з 1 липня. До даного зеленого списку Україна поки що не входить, однак він буде оновлюватися кожні два тижні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія продовжила заборону на авіарейси з України як мінімум до 15 липня; рішення було прийнято у зв'язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією в країні.

У Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили, що на сьогодні показник захворювання на коронавірус в Україні становить 57 випадків на 100 тисяч населення, що перевищує встановлений ЄС орієнтир не більше 16 випадків на 100 тисяч.

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Автор: РБК-Україна

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