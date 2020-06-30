У Кабміні назвали умову повернення до жорсткого карантину

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Уряд встановив ліміт виявлених випадків коронавірусу

Кабінет міністрів визначив показник, при перевищенні якого в Україні може бути введений жорсткий карантин. Обмеження можуть посилити, якщо кількість активних хворих на 100 тисяч населення досягне 60 осіб.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю BBC.

Він нагадав, що Україна вийшла із загального жорсткого карантину. Водночас, у деяких регіонах фіксується зростання кількості хворих.

За словами прем’єра, Кабінет міністрів контролює один із головних показників захворюваності на коронавірус. Наразі цей параметр складає 50 хворих на 100 тисяч населення.

"Ми зробили для себе ліміт у 60 хворих. Це буде момент, при якому треба буде посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни і окремих областей", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, станом на сьогодні епідемічна ситуація у 13 областях України та Києві не дозволяє їм послаблювати карантин.

Також зазначимо, що кількість таких регіонів зростає щодня.

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Автор: Роман Калиниченко