Названы сроки подписания соглашения об интеграции Беларуси с Россией

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко (из открытых источников)

Путин и Лукашенко могут подписать соглашение уже в ближайшие выходные

На предстоящей встрече президентов Беларуси и России в ближайшие выходные Александр Лукашенко и Владимир Путин должны подписать соглашение по интеграции. Об этом сообщает белорусский ресурс tut.by.

Ресурс пишет о реакции белорусов. По их данным, для людей интеграция в том виде, в котором ее предлагает Беларуси Россия, - это поглощение.

"Белорусов пытаются убедить, что проект - жизнеспособный и полезный для страны", - говорится в сообщении.

Отметим, посол Беларуси в РФ заявил, что президенты договорились создать общие рынки нефти, газа и электроэнергии и унифицированное налоговое законодательств.

По данным института социологии Беларуси, количество белорусов, которые поддерживают создание союзного государства с Россией, сократилась в последние годы.

Ранее сообщалось, что Беларусь планирует измененить договора 1995 года с Российской Федерацией о взаимных усилиях в охране границы.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что Беларусь подпишет дорожные карты по интеграции с Россией только при учете своих интересов.