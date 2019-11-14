Білорусь планує змінити договір про кордон із РФ

Фото: прапори Білорусі і Росії (tsargrad.tv)

Російсько-білоруська угода про кордон раніше автоматично продовжувалася раз на п'ять років

Білорусь планує ініціювати зміну договору 1995 року з Російською Федерацією про взаємні зусилля в охороні кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТА.

Зазначається, що у Мінську незадоволені додатковими пунктами контролю на російському кордоні, на яких товари, що проходять через Білорусь транзитом, затримуються.

"Ми як транзитна країна втрачаємо свою привабливість, тому що виставляються додаткові пункти контролю і там повертають назад громадян і вантажі, вони проходять через інші країни", - сказав держсекретар Ради безпеки республіки Станіслав Зась.

За його словами, раніше перевірку документів вели тільки білоруські прикордонники на зовнішньому кордоні Білорусі і РФ, використовуючи єдиний з росіянами список нев'їзних осіб.

Однак потім Росія в односторонньому порядку ввела контроль на кордоні з Білоруссю.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко також розкритикував російську сторону за черги фур на кордоні, які іноді досягають десятикілометрової довжини. За його словами, до цього призводять дії Росії щодо додаткового огляду вантажів, в тому числі митного та фітосанітарного контролю.

Зазначимо, що російсько-білоруська угода про кордон раніше автоматично продовжувалася раз на п'ять років. Черговий термін її дії закінчується в листопаді 2019 року.

Нагадаємо, вже в 2022 році Росія і Білорусь можуть створити конфедеративну державу. Спочатку країни створять єдиний Податковий та Цивільний кодекси, зовнішньоторговельний режим, а також уніфікують облік власності. Мова йде про майже об'єднаний банківський нагляд, але з двома центробанками, єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії і гармонізоване держрегулювання галузей. Країни поки не зважилися вводити єдину валюту або об'єднати емісійні банки. Тим не менш, вони збираються частково об'єднати платіжні системи. З 2021 року введуть єдиний доступ до держзакупівель.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше президенту Білорусі Олександру Лукашенку передали проект інтеграції Білорусі з Росією, яким передбачено створення союзної держави. Білоруський лідер доручив прискорити узгодження цього питання з Москвою.