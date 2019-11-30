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Лукашенко і Путін домовилися про створення єдиного уряду

Новини » Політика     30.11.2019 - 20:48
Лукашенко і Путін домовилися про створення єдиного уряду
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Посол Білорусі в РФ заявив, що президенти домовилися створити спільні ринки нафти, газу і електроенергії і уніфіковане податкове законодавств

Білорусь і РФ планують створити спільний уряд, спільні ринки нафти, газу і електроенергії і уніфіковане податкове законодавство. Про це розповів посол Білорусі в Росії Володимир Семашко, повідомляє сайт Tut.by

"Президенти (Олександр Лукашенко і Володимир Путін, - ред.) домовилися, що цілі заявлені грандіозні, і вони не повинні змінюватися. Це перехід на уніфіковане податкове законодавство, створення єдиних ринків нафти, газу і електроенергії, створити єдиний парламент і уряд з певними повноваженнями , коли незалежні Росія і Білорусь віддають наверх певні управлінські функції з обов'язковим виконанням. Таке завдання зараз вирішується", - заявив Семашко.

Також він заявив, що з 31 підготовленої дорожньої карти поглибленої інтеграції 20 карт "абсолютно узгоджені" за підсумками недавньої зустрічі прем'єр-міністрів двох країн.

Нагадаємо, раніше Лукашенко поставив під сумнів можливий союз з Росією, оскільки Москва, за його словами, постійно змінює умови.

Так, Лукашенко заявив, що кожен рік Російська Федерація "підсовує нові умови" Мінську. Він додав, що постійні зміни умов завдають шкоди білоруській економіці.

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