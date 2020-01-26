Китай відслідковує можливі мутації коронавіруса

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Понад 2300 медиків прибули в заражений Ухань

Держкомітет охорони здоров'я КНР заявив, що відслідковує можливі мутації коронавіруса, але нових свідоцтв розвитку цього процесу поки не виявлено. Про це заявив голова комітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Нанишань, повідомляють китайські ЗМІ.

За його словами, понад 2300 медиків прибули в заражений Ухань, кількість ліжок у лікарнях можуть збільшити на 5 тис.

Відзначимо, за даними, опублікованими в неділю, понад 2000 чоловік у всьому світі були заражені новим коронавірусом 2019-nCoV, переважна більшість з них в Китаї.

Нагадаємо, голова КНР також заявляв, що темпи поширення небезпечної коронавирусной інфекції у Китаї прискорюються. Влада Китаю оголосила про будівництво двох спеціалізованих лікарень, загальна місткість яких складе близько 2,5 тис. людей.

Крім того, в Пекіні призупинять рух курсують між провінціями автобусів, щоб попередити поширення коронавіруса з 26 січня.

Спалах вірусу була вперше зафіксований в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширився на інші частини Китаю.