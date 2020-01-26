ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Китай відслідковує можливі мутації коронавіруса

Новини » Надзвичайні події     26.01.2020 - 10:47
Китай відслідковує можливі мутації коронавіруса
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Понад 2300 медиків прибули в заражений Ухань

Держкомітет охорони здоров'я КНР заявив, що відслідковує можливі мутації коронавіруса, але нових свідоцтв розвитку цього процесу поки не виявлено. Про це заявив голова комітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Нанишань, повідомляють китайські ЗМІ.

За його словами, понад 2300 медиків прибули в заражений Ухань, кількість ліжок у лікарнях можуть збільшити на 5 тис.

Відзначимо, за даними, опублікованими в неділю, понад 2000 чоловік у всьому світі були заражені новим коронавірусом 2019-nCoV, переважна більшість з них в Китаї.

Нагадаємо, голова КНР також заявляв, що темпи поширення небезпечної коронавирусной інфекції у Китаї прискорюються. Влада Китаю оголосила про будівництво двох спеціалізованих лікарень, загальна місткість яких складе близько 2,5 тис. людей.

Крім того, в Пекіні призупинять рух курсують між провінціями автобусів, щоб попередити поширення коронавіруса з 26 січня.

Спалах вірусу була вперше зафіксований в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширився на інші частини Китаю.

Число хворих коронавірусом у світі перевищило 2 тис. осіб У Канаді зафіксували перший випадок коронавіруса
Новини України Китайвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся