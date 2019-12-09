ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нормандська зустріч: названі регіони, де найактивніше стежать за самітом

Новини » Політика     09.12.2019 - 17:59
Нормандська зустріч: названі регіони, де найактивніше стежать за самітом
Фото: лідери нормандської четвірки (Колаж РБК-Україна)

Зустріччю в нормандському форматі найактивніше цікавляться на заході країни

протягом доби за нормандської зустрічейїй в Парижі найактивніше стежили на західній Україні, якщо враховувати запит на українській та російській мові. Про це свідчать дані сервісу Google Trends, який відстежує пошукові запити в Google.

Так, найчастіше новини з Парижа за запитом російською мовою "Нормандська зустріч" шукають в таких регіонах України, в порядку убування: Донецька область, Луганська область, Харківська область, Київ, Дніпропетровська область.

Нормандська зустріч: названі регіони, де найактивніше стежать за самітом

Найменш популярний такий запит у Львівській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській області та в аннексированном Криму.

Нормандська зустріч: названі регіони, де найактивніше стежать за самітом

У той же час варто відзначити, що непопулярність запиту серед українців на заході обумовлена тим, що запити у пошуковику в цьому регіоні частіше пишуть українською мовою. Так, за запитом "нормандська зустріч" ситуація виглядає діаметрально протилежно.

Нормандська зустріч: названі регіони, де найактивніше стежать за самітом

Фото: дані Google Trends

Новина доповнюється

Нормандська зустріч: що відбувається в Парижі Лідери нормандської четвірки зустрічаються в Парижі: онлайн
Новини України Нормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся