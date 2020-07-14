Названо основні місця спалахів коронавірусу в Києві

Спалахи коронавірусу в Києві найбільш часто виникають в лікарнях, церквах та гуртожитках. Своєрідний антирейтинг складено на підставі статистики захворювання.

Про це РБК-Україна повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, з квітня 2020 року спалахи фіксувалися в Києво-Печерській лаврі (близько 350 осіб), Іонівському монастирі та Свято-Покровському чоловічому монастирі (Голосіївська пустинь).

"Зараз знаходиться на суворому карантині з забороною на відвідування Фроловський монастир. Там захворіли понад 100 осіб. Якщо ви будете їхати близько монастиря, побачите, що там стоїть огорожа, медичні пости", - розповів Рубан.

Третє місце за розповсюдженням коронавірусу в Києві займають гуртожитки.

"Ми фіксуємо майже 2-3 гуртожитки на тиждень за спалахами. Останній випадок був в Українському технологічному університеті, де 3 особи відвідували розважальні заклади. Зараз встановлено 15 осіб контактних, 5 хворих", - додав Рубан.

Нагадаємо, раніше Рубан заявляв, що адаптивний карантин у Києві можуть продовжувати ще півтора року - до 2022; при цьому про повернення до жорсткого карантину на даний момент говорити не варто.

Сьогодні повідомлялося про ослаблення карантину в Донецькій області та Чернівцях