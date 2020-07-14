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У Києві за тиждень закрили 7 розважальних закладів

Київ, Вівторок 14 липня 2020 16:46
У Києві за тиждень закрили 7 розважальних закладів
Фото: Олег Рубан (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Анастасія Світлевська

Закривати нічні клуби та кафе обіцяють і далі

За останній тиждень Держспоживслужба закрила 7 розважальних закладів за порушення правил карантину. При цьому такі заклади "не в фокусі" відомства.

Про це РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби в Києві Олег Рубан

Він зазначає, що нічні клуби та інші розважальні заклади поки "не в фокусі" відомства через те, що в них відпочивають молоді люди, а не особи найбільших груп ризику.

Втім, Рубан говорить, що в розважальних закладах можуть перебувати особи, які контактували з хворими на коронавірус. Крім того, нічні клуби часто порушують норми карантину.

"Це молодь, молоді люди, які можуть бути переносниками даними інфекції. Минулого тижня 7 розважальних закрили. І ми працюємо на цьому тижні та будемо закривати. Тому що останній випадок, під час епідрозслідування в гуртожитку Університету технологій та дизайну встановлено, що 5 хворих знаходилися в різних (нічних, - ред.) клубах міста", - розповів Рубан.

Нагадаємо, раніше у Києві через спалах коронавірусу закрили гуртожиток на карантин.

Також РБК-Україна писало, що з початку перевірок на предмет дотримання карантину було складено майже 18 тисяч адмінпротоколів на 6,6 мільйона гривень.

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