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У Чернівцях чергове послаблення карантину

Чернівці, Вівторок 14 липня 2020 16:27
У Чернівцях чергове послаблення карантину
Фото: люди у масках (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

У місті та області дозволили роботу розважальних закладів до 23:00

У Чернівцях та області послабили карантинні обмеження. Відповідні зміни були внесені у постанову Кабінету міністрів "Про встановлення карантину в Україні".

Про це повідомили у Чернівецькій міській раді.

Згідно із рішенням у місті та області дозволили роботу закладів культури з наповненістю не більше половини місць та/або не більше однієї особи на 5 кв.м площі закладу.

Крім того, до 23:00 дозволили роботу нічних клубів і закладів громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів, тощо).

Нагадаємо, учора міська комісія з надзвичайних ситуацій дозволила відновити у Чернівцях роботу громадського транспорту.

За минулу добу в Україні виявили 638 випадків коронавірусу, з них 23 - у Чернівецькій області.

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