Названы основные места вспышек коронавируса в Киеве

Очаги коронавируса фиксируются в церквях и общежитиях
Вспышки коронавируса в Киеве наиболее часто возникают в больницах, церквях и общежитиях. Своеобразный антирейтинг составлен на основании статистики заболевания.
Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, с апреля 2020 года вспышки фиксировались в Киево-Печерской лавре (около 350 человек), Ионовском монастыре и Свято-Покровском мужском монастыре (Голосеевская пустынь).
"Сейчас находится на жестком карантине с запретом на посещение Фроловский монастырь. Там заболели более 100 человек. Если вы будете ехать около монастыря, увидите, что там стоит ограждение, медицинские посты", - рассказал Рубан.
Третье место по распространению коронавируса в Киеве занимают общежития.
"Мы фиксируем почти 2-3 общежития в неделю по вспышкам. Последний случай был в Украинском технологическом университете, где 3 человека посещали развлекательные заведения. Сейчас установлено 15 лиц контактных, 5 заболевших", - добавил Рубан.
Напомним, ранее Рубан заявлял, что адаптивный карантин в Киеве могут продлевать еще полтора года - до 2022; при этом о возвращении к жесткому карантину на данный момент говорить не стоит.
Отметим, сегодня сообщалось об ослаблении карантина в Донецкой области и Черновцах