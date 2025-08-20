Вот что будет с вашим мозгом, если вы сделаете перерыв от тренировок в 2 недели

Все больше исследований подтверждают, что физическая активность не только укрепляет тело, но и непосредственно влияет на мозг, помогая ему оставаться молодым и функциональным.

Что может произойти с вашим мозгом, если вы сделаете перерыв от упражнений, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

По данным нейробиологов из Университета Мэриленда, аэробные упражнения стимулируют такие важные процессы, как образование новых нейронов, формирование кровеносных сосудов и защита ключевых участков мозга, отвечающих за память, внимание и обучение. Оставаться активным - это не просто совет для физического здоровья, а необходимое условие для поддержания когнитивных способностей и предотвращения возрастных изменений.

Как аэробные упражнения улучшают работу мозга

Влияние аэробных упражнений на мозг выходит далеко за пределы физической формы. Один из важнейших эффектов - нейрогенез, то есть образование новых нейронов вместо отмирающих ежедневно. Благодаря этому процессу мозг сохраняет пластичность, необходимую для запоминания, обучения и адаптации.

Кроме того, физические упражнения способствуют образованию глиальных клеток, которые поддерживают нейроны и оптимизируют обработку информации. Этот эффект напрямую связан с увеличением притока крови к мозгу. Исследования Университета Айовы показали, что физическая активность стимулирует ангиогенез - образование новых кровеносных сосудов, что увеличивает поставки кислорода и питательных веществ к различным участкам мозга. Поскольку мозг является одним из органов, потребляющих больше всего кислорода, улучшенное кровообращение ведет к лучшей когнитивной функции, концентрации и умственной ловкости.

Что происходит, когда вы прекращаете заниматься?

Преимущества физических упражнений не ограничиваются только моментом их выполнения. Благодаря усиленному мозговому кровообращению они распространяются на весь день. Однако этот эффект не является постоянным. У спортсменов, которые тренировались более 15 лет, уже через 10 дней бездействия кровообращение мозга снизилось в восьми различных регионах.

Среди наиболее пораженных участков были:

те, что отвечают за семантическую память и распознавание лиц и предметов;

нижняя теменная доля , помогающая интерпретировать сенсорную информацию и распознавать эмоции;

веретенообразная извилина , важная для распознавания слов и лиц;

гиппокамп - ключевой участок для памяти и одна из структур, которая больше всего страдает при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера.

Эти выводы подтверждают, что даже короткий период малоподвижного образа жизни может иметь прямые последствия для мозговой деятельности, что подчеркивает важность поддержания постоянной физической активности, даже если она умеренная.